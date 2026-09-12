Кухонная мойка GRANULA (6045U, СТАЛЬ САТИН)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 625 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, дозатор для жидкого мыла и ролл-мат
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварц
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x210x600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
9.4
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (6045U, СТАЛЬ САТИН)
Представляем вам кухонный комплекс Kitchen Space! Данные комплексы изготовлены из нержавеющей стали AISI-304 с PVD покрытие. Благодаря ручному методу сварки они отличаются высокой прочностью и долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, дозатор для жидкого мыла и ролл-мат
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварц
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x210x600
Страна производитель
Россия
Представляем вам кухонный комплекс Kitchen Space! Данные комплексы изготовлены из нержавеющей стали AISI-304 с PVD покрытие. Благодаря ручному методу сварки они отличаются высокой прочностью и долговечностью.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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