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Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017)

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Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690771
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
12
Организация внутреннего пространства (описание)
распашная дверка и две внутренние полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
влагостойкий лдсп
Открытые полки
Да
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
75x12x75
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х78х15
Вес, кг.
17

Описание товара Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017)

универсальный зеркальный шкаф для ванной комнаты с распашной дверкой и двумя внутренними полками.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo серый бетон Манхэттен 75 (00-00001017)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
12
Организация внутреннего пространства (описание)
распашная дверка и две внутренние полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
влагостойкий лдсп
Открытые полки
Да
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
75x12x75
Страна производства
Россия
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Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
универсальный зеркальный шкаф для ванной комнаты с распашной дверкой и двумя внутренними полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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