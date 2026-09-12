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Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149)

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Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 1
Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 2
Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690057
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Длина, м
21.7
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Покрытие фасада
ламинированное
Габариты (ВxГxШ), мм
750x400x217
Толщина фасада
16
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х43х25
Вес, кг.
12.5

Описание товара Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149)

навесной шкаф с одной распашной дверкой и двумя встроенными полками.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Длина, м
21.7
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Покрытие фасада
ламинированное
Габариты (ВxГxШ), мм
750x400x217
Толщина фасада
16
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
навесной шкаф с одной распашной дверкой и двумя встроенными полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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