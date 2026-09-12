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Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052)

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Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 1
Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 2
Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 3
Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 4
Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 3
  • Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 4
  • Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690047
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
27
Длина, м
50
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
одна внутренняя полка
Основной материал
МДФ
Габариты (ВxГxШ), мм
750x270x500
Габаритные размеры), см
75x27x50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х53х30
Вес, кг.
18

Описание товара Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052)

навесной шкаф с двумя распашными дверками и нижним выдвижным ящиком.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo Парма 50 (00-00001052)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
27
Длина, м
50
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
одна внутренняя полка
Основной материал
МДФ
Габариты (ВxГxШ), мм
750x270x500
Габаритные размеры), см
75x27x50
Страна производства
Россия
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Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
навесной шкаф с двумя распашными дверками и нижним выдвижным ящиком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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