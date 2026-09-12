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Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061)

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Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото 1
Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото 2
Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690045
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
21.7
Длина, м
50
Габариты (ВxГxШ), мм
750x217x500
Габаритные размеры), см
75x21.7x50
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х53х25
Вес, кг.
15.5

Описание товара Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061)

Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061)

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
21.7
Длина, м
50
Габариты (ВxГxШ), мм
750x217x500
Габаритные размеры), см
75x21.7x50
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф навесной Runo Кредо 50 (00000000061) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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