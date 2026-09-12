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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК)

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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 316 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689677
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сифон с отводом для бытовой техники, дозатор для жидкого мыла (нерж) и ролл-мат
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
245x225x730
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х54х26
Вес, кг.
17.7

Описание товара Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК)

Кварцевая мойка для кухни, изготовленная в России из прочного материала. Она имеет прямоугольную форму и врезной монтаж. Мойка поставляется в комплекте с сифоном, дозатором для мыла и ролл-матом из нержавеющей стали. Белый (Арктик) цвет делает модель KS-7305 элегантной и привлекательной для любого интерьера на кухне. Данная мойка - это отличный выбор для тех, кто хочет создать удобный и стильный интерьер на кухне. Благодаря своей прочности и долговечности, модель KS-7305 обеспечивает максимальный комфорт в использовании.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сифон с отводом для бытовой техники, дозатор для жидкого мыла (нерж) и ролл-мат
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
245x225x730
Страна производитель
Россия
Описание
Кварцевая мойка для кухни, изготовленная в России из прочного материала. Она имеет прямоугольную форму и врезной монтаж. Мойка поставляется в комплекте с сифоном, дозатором для мыла и ролл-матом из нержавеющей стали. Белый (Арктик) цвет делает модель KS-7305 элегантной и привлекательной для любого интерьера на кухне. Данная мойка - это отличный выбор для тех, кто хочет создать удобный и стильный интерьер на кухне. Благодаря своей прочности и долговечности, модель KS-7305 обеспечивает максимальный комфорт в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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