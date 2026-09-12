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Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047)

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Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689340
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
16
Наличие ручки
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x16x60
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х63х19
Вес, кг.
14.5

Описание товара Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047)

Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
16
Наличие ручки
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x16x60
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo правый Авила 60 (00000001047)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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