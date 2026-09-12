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Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320)

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Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 5
Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 5
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689322
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
13.4
Длина, м
70
Основной материал
ДСП
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
ламинированное
Габариты (ВxГxШ), мм
750x134x700
Габаритные размеры), см
75x13,4x70
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х73х16
Вес, кг.
22

Описание товара Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320)

Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
13.4
Длина, м
70
Основной материал
ДСП
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
ламинированное
Габариты (ВxГxШ), мм
750x134x700
Габаритные размеры), см
75x13,4x70
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo Эрика 70 (УТ000003320)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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