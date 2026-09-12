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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B

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Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 3
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 3
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689020
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
78х59х15
Вес, кг.
18.3

Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B

Газовая варочная поверхность Kuppersberg FG 73 B – незаменимая помощница при приготовлении кулинарных изысков в вок-посуде внушительного диаметра. А все благодаря предусмотренной в ней конфорке с тройным рядом пламени, обеспечивающим быстрое и равномерное распределение тепла. Если вы решили сварить кофе в маленькой турке, не опасайтесь за ее устойчивое положение – чугунные решетки на поверхности предупредят опрокидывание посуды небольшого диаметра.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Kuppersberg FG 73 B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Описание
Газовая варочная поверхность Kuppersberg FG 73 B – незаменимая помощница при приготовлении кулинарных изысков в вок-посуде внушительного диаметра. А все благодаря предусмотренной в ней конфорке с тройным рядом пламени, обеспечивающим быстрое и равномерное распределение тепла. Если вы решили сварить кофе в маленькой турке, не опасайтесь за ее устойчивое положение – чугунные решетки на поверхности предупредят опрокидывание посуды небольшого диаметра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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