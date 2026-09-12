Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688965
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
70
Габаритные размеры
27.5х65х24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х35х34
Вес, кг.
5

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg поможет забыть о запахах и испарениях во время готовки. Компактный корпус из металла гармонично впишется в современный интерьер, а стильный серебристый цвет подчеркнёт изящество вашей кухни. Мощный двигатель обеспечивает производительность до 1000 м? — этого хватит даже для просторной кухни и интенсивной готовки. Пять скоростей позволяют точно подстроить работу вытяжки под ваш сценарий — от лёгкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Сенсорное управление делает использование простым и приятным, все функции доступны одним касанием. Жировой фильтр надёжно задерживает частицы жира, сохраняя воздух чистым и свежим. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции, что удобно для разных типов кухонь. Яркое освещение добавит комфорта в вечерние часы. Низкий уровень шума — всего 43 дБ — значит, готовка пройдёт в тишине и уюте. Лёгкая (6,8 кг) и с электрошнуром длиной 70 см, эта модель проста в установке и подключении. Kuppersberg — выбор тех, кто ценит комфорт, стиль и эффективность.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
70
Габаритные размеры
27.5х65х24.5
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg поможет забыть о запахах и испарениях во время готовки. Компактный корпус из металла гармонично впишется в современный интерьер, а стильный серебристый цвет подчеркнёт изящество вашей кухни. Мощный двигатель обеспечивает производительность до 1000 м? — этого хватит даже для просторной кухни и интенсивной готовки. Пять скоростей позволяют точно подстроить работу вытяжки под ваш сценарий — от лёгкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Сенсорное управление делает использование простым и приятным, все функции доступны одним касанием. Жировой фильтр надёжно задерживает частицы жира, сохраняя воздух чистым и свежим. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции, что удобно для разных типов кухонь. Яркое освещение добавит комфорта в вечерние часы. Низкий уровень шума — всего 43 дБ — значит, готовка пройдёт в тишине и уюте. Лёгкая (6,8 кг) и с электрошнуром длиной 70 см, эта модель проста в установке и подключении. Kuppersberg — выбор тех, кто ценит комфорт, стиль и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...