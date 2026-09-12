Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C сочетает элегантный дизайн и передовые технологии для комфортного приготовления пищи. Выполненная в бежевом цвете из высококачественной японской стеклокерамики NEG, она идеально вписывается в классические интерьеры, обеспечивая надежность и простоту ухода. Модель оснащена четырьмя конфорками с интеллектуальными функциями, такими как зоны расширения и автоматика закипания, что делает ее незаменимым помощником на современной кухне. Удобное управление Прибор оснащен интуитивным сенсорным слайдером, позволяющим регулировать мощность нагрева легким движением пальца без повторных нажатий. Цифровые дисплеи отображают выбранные настройки для каждой конфорки. Девять уровней мощности обеспечивают точный контроль над процессом приготовления — от деликатного подогрева до интенсивного кипячения. Панель можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное изменение настроек или запуск устройства, что особенно важно для семей с детьми. Функциональные возможности Модель ECS 622 C предлагает набор прогрессивных функций для оптимизации готовки. Технология Stop and Go мгновенно приостанавливает нагрев всех конфорок одним касанием, сохраняя заданные параметры, а при повторном нажатии возобновляет работу. Две конфорки с зоной расширения адаптируются под диаметр посуды (120–230 мм), предотвращая перегрев и экономия электроэнергию. Встроенный таймер автоматически отключает конфорки после заданного времени, исключая подгорание блюд. Безопасность и практичность Панель гарантирует безопасность благодаря системе автоотключения: при отсутствии взаимодействия с управлением датчики снижают мощность нагрева вплоть до полного прекращения работы. Индикаторы остаточного тепла предупреждают о высокой температуре поверхности, пока зоны не остынут. Стеклокерамика NEG устойчива к перепадам температур и механическим воздействиям, а гладкая поверхность упрощает очистку. Функция автоматики закипания регулирует мощность после достижения кипения, поддерживая оптимальный режим тушения или варки. Конфорки и мощность Четыре Hi-Light конфорки обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. Две из них — двухконтурные, что позволяет гибко использовать мощность в зависимости от размера посуды. Стандартные конфорки (1,2 кВт каждая) подходят для ежедневных задач. Общая мощность подключения составляет 6,7 кВт, а компактные габариты (59?52?5,2 см) облегчают встраивание в столешницу.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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