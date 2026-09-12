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Умывальник мебельный Runo Cristallo (многоугольная) (00-00002560) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умывальник мебельный Runo Cristallo (многоугольная) (00-00002560)

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Умывальник мебельный Runo Cristallo (многоугольная) (00-00002560)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умывальник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688834
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Высота, см
14
Длина, м
40
Конструкция
накладная
Особенности
материал - фарфор
Установка раковины
настольная, на тумбу
Форма раковины
многоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х16
Вес, кг.
8.6

Описание товара Умывальник мебельный Runo Cristallo (многоугольная) (00-00002560)

Качественные прочные материалы и изящный внешний вид сделает этот предмет обстановки туалетной комнаты незаменимым в любом доме. Керамика рассчитана на длительный период эксплуатации и отвечает всем предъявляемым к данному виду изделий требованиям.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Умывальник мебельный Runo Cristallo (многоугольная) (00-00002560)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Высота, см
14
Длина, м
40
Конструкция
накладная
Особенности
материал - фарфор
Установка раковины
настольная, на тумбу
Форма раковины
многоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Качественные прочные материалы и изящный внешний вид сделает этот предмет обстановки туалетной комнаты незаменимым в любом доме. Керамика рассчитана на длительный период эксплуатации и отвечает всем предъявляемым к данному виду изделий требованиям.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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