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Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB)

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Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 1
Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 2
Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 3
Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 4
Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 5
Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
  • Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 1
  • Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 2
  • Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 3
  • Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 4
  • Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 5
  • Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687644
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Комплектация
держатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
64x124x603
Размеры в упаковке, см
63х15х7
Вес, кг.
1

Описание товара Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB)

Держатель для полотенец для ванны станет стильным дополнением к интерьеру. Стильный и функциональный дизайн подчеркнет вкус и отлично подойдет для дома. Настенный держатель легко и надёжно крепится при помощи самореза и дюбеля, крепёж в комплекте. Полотенцедержатель для ванной изготовлен из латуни, поэтому не подвержен коррозии.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец двойной Savol (S-002148HB)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Комплектация
держатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
64x124x603
Описание
Держатель для полотенец для ванны станет стильным дополнением к интерьеру. Стильный и функциональный дизайн подчеркнет вкус и отлично подойдет для дома. Настенный держатель легко и надёжно крепится при помощи самореза и дюбеля, крепёж в комплекте. Полотенцедержатель для ванной изготовлен из латуни, поэтому не подвержен коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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