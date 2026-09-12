Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7011, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
330
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686508
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
36
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
330
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.42
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7011, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7011, сталь матовая) - это стильный и функциональный прибор, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для использования как с обычной, так и с фильтрованной водой, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество воды на кухне. Благодаря современному дизайну, он легко вписывается в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Высота, см
36
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
330
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA Kitchen Space (7011, сталь матовая) - это стильный и функциональный прибор, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для использования как с обычной, так и с фильтрованной водой, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество воды на кухне. Благодаря современному дизайну, он легко вписывается в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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