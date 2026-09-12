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Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422)

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Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 1
Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 2
Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 3
Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 1
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 2
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 3
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684540
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
153
Глубина, см
30
Длина, м
33
Ориентация
универсальная
Основной материал
влагостойкая дсп
Покрытие фасада
пленка
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.37х0.32
Вес, кг.
25

Описание товара Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422)

текстура светлого дерева или необработанного натурального камня. цвет фасада классический – белый глянец, идеально впишутся в любой интерьер ванной комнаты. шкаф в ванную комнату оснащён двумя распашными дверцами, в каждом отделении по одной встроенной полке. каждая дверца укомплектована двумя петлями, верхняя с доводчиком, нижняя без доводчика.

Отзывы о товаре Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
153
Глубина, см
30
Длина, м
33
Ориентация
универсальная
Основной материал
влагостойкая дсп
Покрытие фасада
пленка
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Описание
текстура светлого дерева или необработанного натурального камня. цвет фасада классический – белый глянец, идеально впишутся в любой интерьер ванной комнаты. шкаф в ванную комнату оснащён двумя распашными дверцами, в каждом отделении по одной встроенной полке. каждая дверца укомплектована двумя петлями, верхняя с доводчиком, нижняя без доводчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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