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Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041)

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Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 1
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Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 3
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Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 5
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 6
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 7
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 8
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 9
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 10
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 11
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 12
Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
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  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 2
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 3
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 4
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 5
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 6
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 7
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 8
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 9
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 10
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 11
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 12
  • Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684090
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
87
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, ножки, упаковка
Материал боковин
МДФ, ПВХ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
870x320x600
Габаритные размеры), см
87x32x60
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х63х35
Вес, кг.
28

Описание товара Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041)

Полупенал Runo Парма функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф в ванную RUNO (напольный), выполненный в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Имеет 1 выдвижной ящик на шариковых направляющих и две распашных дверцы. В нижнем отделении одна внутренняя полка.

Отзывы о товаре Полупенал Runo Парма 60 (00-00001041)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
87
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, инструкция, гарантийный талон, фурнитура, ножки, упаковка
Материал боковин
МДФ, ПВХ
Развернуть
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
870x320x600
Габаритные размеры), см
87x32x60
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Полупенал Runo Парма функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф в ванную RUNO (напольный), выполненный в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Имеет 1 выдвижной ящик на шариковых направляющих и две распашных дверцы. В нижнем отделении одна внутренняя полка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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