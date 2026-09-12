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Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291)

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Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 1
Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 2
Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 3
Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 4
Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 5
Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 1
  • Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 2
  • Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 3
  • Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 4
  • Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 5
  • Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684048
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х83х7
Вес, кг.
7

Описание товара Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291)

Зеркало с подсветкой Runo Руан Led D770 00-00001291 стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Мягкая светодиодная подсветка по периметру зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Зеркало с LED подсветкой имеет защиту от брызг, благодаря чему зеркало можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы.

Отзывы о товаре Зеркало RUNO с подсветкой D770 Руан Led (00-00001291)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало с подсветкой Runo Руан Led D770 00-00001291 стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Мягкая светодиодная подсветка по периметру зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Зеркало с LED подсветкой имеет защиту от брызг, благодаря чему зеркало можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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