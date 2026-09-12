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Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163)

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Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 1
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 2
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 3
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 4
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 5
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 6
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 7
Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 1
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 2
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 3
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 4
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 5
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 6
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 7
  • Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684039
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
75
Глубина, см
45
Длина, м
45
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
да
Комплект
зеркало с полочкой
Комплект ножек
нет
Комплектация
зеркало, светильник, розетка с выключателем, полочка, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
750x450x635
Габаритные размеры), см
75x45x63.5
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х67х48
Вес, кг.
14

Описание товара Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163)

Зеркало для ванной Runo Классик 65 угловое УТ000004163 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Оборудовано одним врезным светодиодным светильником 220 В, розеткой с выключателем и нижней полкой.

Отзывы о товаре Зеркало Runo угловое Классик 65 (УТ000004163)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
75
Глубина, см
45
Длина, м
45
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
да
Комплект
зеркало с полочкой
Комплект ножек
нет
Комплектация
зеркало, светильник, розетка с выключателем, полочка, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Развернуть
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
750x450x635
Габаритные размеры), см
75x45x63.5
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало для ванной Runo Классик 65 угловое УТ000004163 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Оборудовано одним врезным светодиодным светильником 220 В, розеткой с выключателем и нижней полкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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