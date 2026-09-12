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Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342)

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Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 1
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 2
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 3
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 4
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 5
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 6
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 7
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 8
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 9
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 10
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 11
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 12
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 13
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 14
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 1
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 2
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 3
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 4
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 5
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 6
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 7
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 8
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 9
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 10
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 11
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 12
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 13
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 14
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684036
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, фурнитура, полка, ножки хром, ножки пластик, гарантийный талон, инструкция, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x500
Габаритные размеры), см
86.6x32x50
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х53х35
Вес, кг.
22

Описание товара Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342)

Тумба в ванную (полупенал) с одним выдвижным ящиком и двумя распашными дверками, за которыми одна встроенная полка. Петли со встроенным доводчиком, ручки врезные

Отзывы о товаре Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
86.6
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект
полупенал
Комплект ножек
да
Комплектация
полупенал, фурнитура, полка, ножки хром, ножки пластик, гарантийный талон, инструкция, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x500
Габаритные размеры), см
86.6x32x50
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба в ванную (полупенал) с одним выдвижным ящиком и двумя распашными дверками, за которыми одна встроенная полка. Петли со встроенным доводчиком, ручки врезные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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