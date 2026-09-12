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Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221)

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Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 1
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 2
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 3
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 4
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 5
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 6
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 7
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 8
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 9
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 10
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 11
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 12
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 13
Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 1
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 2
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 3
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 4
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 5
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 6
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 7
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 8
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 9
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 10
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 11
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 12
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 13
  • Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684032
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
179
Глубина, см
28
Длина, м
28
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Комплект ножек
да
Комплектация
пенал, фурнитура, ножки, документация, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
1790x280x300
Габаритные размеры), см
179x28x30
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.82х0.33х0.31
Вес, кг.
30

Описание товара Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221)

Шкаф пенал для ванной RUNO марсель - идеальное решение для стильного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Шкаф для ванной Марсель (напольный) имеет две распашные дверцы и открытую нишу посередине. В каждом отделении по одной встроенной полке. Шкаф в ванную оборудован петлями со встроенным доводчиком, 2 ручками и 4 ножками. Шкаф пенал для ванной марсель - это эргономичность пространства вашей ванной комнаты, удобство использования и вместительность.

Отзывы о товаре Пенал Runo мята правый Марсель 30 (00-00001221)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
179
Глубина, см
28
Длина, м
28
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Комплект ножек
да
Комплектация
пенал, фурнитура, ножки, документация, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
1790x280x300
Габаритные размеры), см
179x28x30
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф пенал для ванной RUNO марсель - идеальное решение для стильного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Шкаф для ванной Марсель (напольный) имеет две распашные дверцы и открытую нишу посередине. В каждом отделении по одной встроенной полке. Шкаф в ванную оборудован петлями со встроенным доводчиком, 2 ручками и 4 ножками. Шкаф пенал для ванной марсель - это эргономичность пространства вашей ванной комнаты, удобство использования и вместительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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