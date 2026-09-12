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Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413)

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Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 1
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 2
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 3
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 4
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 5
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 6
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 7
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 8
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 9
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зеркало
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 1
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 2
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 3
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 4
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 5
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 6
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 7
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 8
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 9
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683107
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Зеркало
Высота, см
50
Глубина, см
2.4
Дополнительный материал
металл
Комплект
зеркало, крепеж
Комплектация
зеркало, крепеж, инструкция, упаковка
Основной материал
алюминиевый профиль
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
500x500x24
Страна производства
Россия
Длина, см
2.4
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х50х3
Вес, кг.
2.9

Описание товара Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413)

круглое зеркало с светодиодной подсветкой по периметру, сенсорный выключатель и диммер.

Отзывы о товаре Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Зеркало
Высота, см
50
Глубина, см
2.4
Дополнительный материал
металл
Комплект
зеркало, крепеж
Комплектация
зеркало, крепеж, инструкция, упаковка
Основной материал
алюминиевый профиль
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
500x500x24
Страна производства
Россия
Длина, см
2.4
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
круглое зеркало с светодиодной подсветкой по периметру, сенсорный выключатель и диммер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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