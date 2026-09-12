Зеркало MIXLINE "Ива" 550*900 (550049)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Зеркало MIXLINE "Ива" 550*900 (550049)
Зеркало - это необходимая часть интерьера в каждом доме. Коллекции зеркал ТМ Mixline созданы для удовлетворения потребностей самых взыскательных покупателей. От базовой и недорогой коллекции Комфорт до моделей с огромным функционалом в коллекциях Премьер и Аккорд. Диодная интерьерная подсветка, функция антизапотевание, сенсорный выключатель, датчики движения - это далеко не полный набор комплектаций. Овальное зеркало Ива отлично впишется в интерьер современного стиля. Гравировка добавит зеркалу нотку индивидуальности и неповторимости. Все зеркала ТM Mixline влагостойкие, устойчивы к коррозии, идеально подходят для ванной комнаты. Настенное зеркало ТМ Mixline станет красивым дополнением интерьера в вашем доме.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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