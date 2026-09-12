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Зеркало MIXLINE "Герда" 600*600 (550046) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало MIXLINE "Герда" 600*600 (550046)

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Зеркало MIXLINE &quot;Герда&quot; 600*600 (550046) - фото 1
Зеркало MIXLINE &quot;Герда&quot; 600*600 (550046) - фото 2
Зеркало MIXLINE &quot;Герда&quot; 600*600 (550046) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало MIXLINE &quot;Герда&quot; 600*600 (550046) - фото 1
  • Зеркало MIXLINE &quot;Герда&quot; 600*600 (550046) - фото 2
  • Зеркало MIXLINE &quot;Герда&quot; 600*600 (550046) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683092
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Высота, см
60
Глубина, см
2
Длина, м
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600x600x20
Габаритные размеры), см
60x60x2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х2
Вес, кг.
3.6

Описание товара Зеркало MIXLINE "Герда" 600*600 (550046)

зеркало mixline герда 600x600 гравировка, овальное зеркало для современного стиля, добавляет индивидуальность интерьеру.

Отзывы о товаре Зеркало MIXLINE "Герда" 600*600 (550046)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Высота, см
60
Глубина, см
2
Длина, м
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600x600x20
Габаритные размеры), см
60x60x2
Страна производитель
Китай
Описание
зеркало mixline герда 600x600 гравировка, овальное зеркало для современного стиля, добавляет индивидуальность интерьеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало MIXLINE "Герда" 600*600 (550046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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