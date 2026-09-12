Смеситель для кухни GRANULA (2015, ЧЁРНЫЙ)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
290
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682810
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, набор для крепления, прокладки уплотнительные
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
290
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
кран для питьевой воды, вращение 360 градусов, двухрычажный смеситель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
2.7
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (2015, ЧЁРНЫЙ)
Смеситель для кухни GRANULA 2015, черный, — это стильное и функциональное решение для кухни. Изготовленный из прочной латуни, он обеспечивает долгий срок службы. Дизайн смесителя идеально вписывается в современный интерьер, а его конструкция позволяет легко устанавливать на мойку. Смеситель предназначен для комфортного использования и может быть дополнен фильтром для питьевой воды.
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Бренд
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, набор для крепления, прокладки уплотнительные
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
290
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
кран для питьевой воды, вращение 360 градусов, двухрычажный смеситель
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA 2015, черный, — это стильное и функциональное решение для кухни. Изготовленный из прочной латуни, он обеспечивает долгий срок службы. Дизайн смесителя идеально вписывается в современный интерьер, а его конструкция позволяет легко устанавливать на мойку. Смеситель предназначен для комфортного использования и может быть дополнен фильтром для питьевой воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, российские, для ванной без душа, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, российские, для ванной без душа, На столешницу
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