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Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
  • Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682203
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
Форма ручного душа: круглая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.4х0.2
Вес, кг.
2.98

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)

Душевая система MIXLINE с изысканным хромированным покрытием добавит блеска вашей ванной комнате. Три режима ручного душа позволяют выбрать именно тот поток воды, который подойдет для вашего настроения — от расслабляющего до бодрящего. Специальная функция «Тропический дождь» превращает обычный душ в настоящий спа-ритуал, даря ощущение нежного, обволакивающего ливня. С шлангом длиной 150 см вы сможете наслаждаться максимальной свободой движений. Высота стойки 110 см делает систему компактной, но при этом удобной для ежедневного использования. Весит всего 2,9 кг — прочная, надежная и не утяжеляет интерьер. MIXLINE — стильное решение для вашего комфорта.



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Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
Форма ручного душа: круглая
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE с изысканным хромированным покрытием добавит блеска вашей ванной комнате. Три режима ручного душа позволяют выбрать именно тот поток воды, который подойдет для вашего настроения — от расслабляющего до бодрящего. Специальная функция «Тропический дождь» превращает обычный душ в настоящий спа-ритуал, даря ощущение нежного, обволакивающего ливня. С шлангом длиной 150 см вы сможете наслаждаться максимальной свободой движений. Высота стойки 110 см делает систему компактной, но при этом удобной для ежедневного использования. Весит всего 2,9 кг — прочная, надежная и не утяжеляет интерьер. MIXLINE — стильное решение для вашего комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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