Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)
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Характеристики
Описание товара Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)
Душевая система MIXLINE с изысканным хромированным покрытием добавит блеска вашей ванной комнате. Три режима ручного душа позволяют выбрать именно тот поток воды, который подойдет для вашего настроения — от расслабляющего до бодрящего. Специальная функция «Тропический дождь» превращает обычный душ в настоящий спа-ритуал, даря ощущение нежного, обволакивающего ливня. С шлангом длиной 150 см вы сможете наслаждаться максимальной свободой движений. Высота стойки 110 см делает систему компактной, но при этом удобной для ежедневного использования. Весит всего 2,9 кг — прочная, надежная и не утяжеляет интерьер. MIXLINE — стильное решение для вашего комфорта.
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