Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML06-04 (522160)
Смеситель для умывальника MIXLINE привлечёт внимание стильным хромированным покрытием — оно легко впишется в современный интерьер. Корпус из надёжной латуни прослужит долго, а благодаря однорычажному управлению вы одним движением выставите идеальную температуру воды. Высота излива 90 мм и длина 125 мм создают оптимальный поток — удобно мыть руки и бытовые мелочи. Монтаж максимально простой: всего одно отверстие, настольная установка прямо на раковину. Встроенный аэратор бережно смешивает воду с воздухом для мягкой струи. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает плавную работу и защищает от протечек. Эко-режим позволит экономить воду без потери комфорта — разумный выбор для рациональных пользователей.
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