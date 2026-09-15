Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние, 681437
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Количество ламп
9
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%5 677 руб. 18 924 руб.
В наличии
Код товара: 681437
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 677 руб. -70%
18 924 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Высота, см
35
Количество ламп
9
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
S освещ. до, м?
27
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
61х61х20
Вес, кг.
6.6
Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, подвески, документация
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 27
- Общая мощность, Вт: 40
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: текстиль
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 350
- Длина, мм: 600
- Ширина, мм: 600
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Высота, см
35
Количество ламп
9
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Развернуть
S освещ. до, м?
27
Страна производитель
Германия
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, подвески, документация
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 27
- Общая мощность, Вт: 40
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: текстиль
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 350
- Длина, мм: 600
- Ширина, мм: 600
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Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5677 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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