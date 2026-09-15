Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние, 681432
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет плафонов
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%7 185 руб. 23 950 руб.
В наличии
Код товара: 681432
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 185 руб. -70%
23 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет плафонов
Высота, см
45
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
флористика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
45
S освещ. до, м?
18
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х42х21
Вес, кг.
5.2
Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра, комплект для крепления.
Спецификация:
- Длина: 90 см
- Площадь освещения: 18 кв. м
- Мощность одной лампы: 60 Вт
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет плафонов
Высота, см
45
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
флористика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
45
Развернуть
S освещ. до, м?
18
Страна производитель
Германия
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра, комплект для крепления.
Спецификация:
- Длина: 90 см
- Площадь освещения: 18 кв. м
- Мощность одной лампы: 60 Вт
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
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Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - купить по цене 7185 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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