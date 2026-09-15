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Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 681432
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Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние, 681432

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Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 1
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Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 2
Уценка
Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 3
Уценка
Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет плафонов
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
45
  • Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 1
  • Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 2
  • Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 3
  • Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
7 185 руб.  23 950 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние
7 185 руб. -70%
23 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет плафонов
Высота, см
45
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
флористика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
45
S освещ. до, м?
18
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х42х21
Вес, кг.
5.2

Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние

Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра, комплект для крепления.
Спецификация:

  • Длина: 90 см
  • Площадь освещения: 18 кв. м
  • Мощность одной лампы: 60 Вт
Причина уценки: нет плафонов

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет плафонов
Высота, см
45
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
флористика
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
45
Развернуть
S освещ. до, м?
18
Страна производитель
Германия
Описание
Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра, комплект для крепления.
Спецификация:
  • Длина: 90 см
  • Площадь освещения: 18 кв. м
  • Мощность одной лампы: 60 Вт
Причина уценки: нет плафонов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра MW-Light Восторг 1340506 отличное состояние - купить по цене 7185 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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