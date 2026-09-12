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Мойка высокого давления Bort KEX-2800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления Bort KEX-2800

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Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 1
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Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 18
Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
125
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 8
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 9
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 10
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 11
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 12
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 13
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 14
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 15
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 16
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 17
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 18
  • Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681156
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
125
Забор воды
да
Насадки
есть, 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х41
Вес, кг.
23

Описание товара Мойка высокого давления Bort KEX-2800

BORT KEX-2800 — это профессиональная мойка высокого давления, предназначенная для эффективной очистки различных поверхностей и предметов. Она оснащена мощным индукционным мотором и профессиональной помповой повышенной производительности, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность работы в сложных задачах.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort KEX-2800




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2500
Макс. температура воды на входе
50
Максимальное рабочее давление
125
Забор воды
да
Насадки
есть, 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание
BORT KEX-2800 — это профессиональная мойка высокого давления, предназначенная для эффективной очистки различных поверхностей и предметов. Она оснащена мощным индукционным мотором и профессиональной помповой повышенной производительности, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность работы в сложных задачах.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort KEX-2800 - этот товар вы можете купить по цене 45290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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