Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром
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Характеристики
Описание товара Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром
Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирно известного агенства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для. AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Корпус смесителя изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.Отдельная , в два раза больше чем принято по европейским стандартам. Трендовый дизайн душевого комплекта.Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре.Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.Один режим ручного душа.
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