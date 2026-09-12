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Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
77
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
  • Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром - фото 1
  • Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром - фото 2
  • Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром - фото 3
  • Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680951
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Коллекция Sunny
filter_none Товар входит в коллекцию Sunny

Коллекция Sunny


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Высота, см
18.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
71.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
77
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
душевая стойка в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х22х19
Вес, кг.
6.5

Описание товара Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром

Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирно известного агенства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для. AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Корпус смесителя изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.Отдельная , в два раза больше чем принято по европейским стандартам. Трендовый дизайн душевого комплекта.Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре.Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок.Один режим ручного душа.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM Sunny F40985C00 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Высота, см
18.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
71.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
77
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
душевая стойка в комплекте
Страна производитель
Китай
Описание
Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирно известного агенства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для. AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Корпус смесителя изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.Отдельная , в два раза больше чем принято по европейским стандартам. Трендовый дизайн душевого комплекта.Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре.Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок.Один режим ручного душа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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