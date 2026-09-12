Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953520300 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953520300 черный
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. А полностью скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной, тропической лейкой и изливом плавным поворотом дивертора.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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