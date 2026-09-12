Top.Mail.Ru
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 290 руб. 
Начислим 2238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром
37 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром

Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 225 мм, ручной душ диаметром 125 мм. А благодаря регулируемой по высоте штанге-держателю для ручного душа, водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Описание
Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 225 мм, ручной душ диаметром 125 мм. А благодаря регулируемой по высоте штанге-держателю для ручного душа, водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947530000 хром - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 37290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...