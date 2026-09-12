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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром

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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 10
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 11
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 10
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 11
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680887
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром

Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. А наличие привычного излива помогает легко решать ряд гигиенических и бытовых задач.



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Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Описание
Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. А наличие привычного излива помогает легко решать ряд гигиенических и бытовых задач.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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