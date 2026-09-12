Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%6 590 руб. 7 200 руб.
В наличии
Код товара: 680886
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 590 руб. -8%
7 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Размеры в упаковке, см
75х13х8
Вес, г.
900
Описание товара Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром
Ультра глянцевая поверхность и функциональность. Уникальное решение для вашей ванной комнаты. Душевая система легко впишется как в классический интерьер так и в ультрасовременное пространство. Симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. Усовершенствованный ручной душ с тремя режимами. Штанга длиной 700 мм можно установить на комфортной для вас высоте а широкий диаметр лейки 120 мм оптимален для водных процедур. Смеситель для ванны оснащен керамическим картриджем Light Flow который обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и напора.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Ультра глянцевая поверхность и функциональность. Уникальное решение для вашей ванной комнаты. Душевая система легко впишется как в классический интерьер так и в ультрасовременное пространство. Симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. Усовершенствованный ручной душ с тремя режимами. Штанга длиной 700 мм можно установить на комфортной для вас высоте а широкий диаметр лейки 120 мм оптимален для водных процедур. Смеситель для ванны оснащен керамическим картриджем Light Flow который обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и напора.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - этот товар вы можете купить по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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