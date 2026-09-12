Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721000 хром
Долгожданное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель с каналом для питьевой воды. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная .
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