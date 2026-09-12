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Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721000 хром

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680780
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
46.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721000 хром

Долгожданное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель с каналом для питьевой воды. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная .



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
46.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель с каналом для питьевой воды. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная .


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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