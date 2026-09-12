Саундбар Yamaha SR-X40A

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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680292
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Саундбар Yamaha TruexBar (SR-X40A) — это акустическая система от известного производителя Yamaha, которая сочетает в себе высокое качество звука и позволяет вам наслаждаться музыкой и фильмами с реалистичным и захватывающим звуком. Мощность саундбара составляет 180 Вт, что гарантирует громкий и чистый звук. Беспроводное подключение сабвуфера и встроенный сабвуфер делают установку и использование саундбара еще более удобным. Голосовое управление позволяет управлять саундбаром с помощью вашего голоса, что делает его еще более удобным и простым в использовании. Вход HDMI позволяет подключить саундбар к вашему телевизору или другому устройству, а также обеспечивает высокое качество изображения и звука. Включает технологию Clear Voice, которая делает человеческий голос более слышимым, функцию усиления баса и 4 режима звука: стерео, стандартный (ТВ), для игр и фильмов.
Саундбар Yamaha TruexBar (SR-X40A) — это акустическая система от известного производителя Yamaha, которая сочетает в себе высокое качество звука и позволяет вам наслаждаться музыкой и фильмами с реалистичным и захватывающим звуком. Мощность саундбара составляет 180 Вт, что гарантирует громкий и чистый звук. Беспроводное подключение сабвуфера и встроенный сабвуфер делают установку и использование саундбара еще более удобным. Голосовое управление позволяет управлять саундбаром с помощью вашего голоса, что делает его еще более удобным и простым в использовании. Вход HDMI позволяет подключить саундбар к вашему телевизору или другому устройству, а также обеспечивает высокое качество изображения и звука. Включает технологию Clear Voice, которая делает человеческий голос более слышимым, функцию усиления баса и 4 режима звука: стерео, стандартный (ТВ), для игр и фильмов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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