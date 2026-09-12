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Саундбар Yamaha SR-X40A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Yamaha SR-X40A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
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  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 2
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  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 10
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 11
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 12
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 13
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 14
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 15
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 16
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 17
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 18
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 19
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 20
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 21
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 22
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 23
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 24
  • Саундбар Yamaha SR-X40A - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680292
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Характеристики

Бренд
Yamaha
Тип товара
Саундбары
Размеры в упаковке, м
1.02х0.11х0.06
Вес, кг.
3.9

Описание товара Саундбар Yamaha SR-X40A

Саундбар Yamaha TruexBar (SR-X40A) — это акустическая система от известного производителя Yamaha, которая сочетает в себе высокое качество звука и позволяет вам наслаждаться музыкой и фильмами с реалистичным и захватывающим звуком. Мощность саундбара составляет 180 Вт, что гарантирует громкий и чистый звук. Беспроводное подключение сабвуфера и встроенный сабвуфер делают установку и использование саундбара еще более удобным. Голосовое управление позволяет управлять саундбаром с помощью вашего голоса, что делает его еще более удобным и простым в использовании. Вход HDMI позволяет подключить саундбар к вашему телевизору или другому устройству, а также обеспечивает высокое качество изображения и звука. Включает технологию Clear Voice, которая делает человеческий голос более слышимым, функцию усиления баса и 4 режима звука: стерео, стандартный (ТВ), для игр и фильмов.

Отзывы о товаре Саундбар Yamaha SR-X40A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yamaha
Тип товара
Саундбары
Описание
Саундбар Yamaha TruexBar (SR-X40A) — это акустическая система от известного производителя Yamaha, которая сочетает в себе высокое качество звука и позволяет вам наслаждаться музыкой и фильмами с реалистичным и захватывающим звуком. Мощность саундбара составляет 180 Вт, что гарантирует громкий и чистый звук. Беспроводное подключение сабвуфера и встроенный сабвуфер делают установку и использование саундбара еще более удобным. Голосовое управление позволяет управлять саундбаром с помощью вашего голоса, что делает его еще более удобным и простым в использовании. Вход HDMI позволяет подключить саундбар к вашему телевизору или другому устройству, а также обеспечивает высокое качество изображения и звука. Включает технологию Clear Voice, которая делает человеческий голос более слышимым, функцию усиления баса и 4 режима звука: стерео, стандартный (ТВ), для игр и фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Yamaha SR-X40A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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