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Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S

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Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 1
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Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 4
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 5
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 6
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 7
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 8
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 9
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 10
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 11
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 12
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 13
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 14
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 15
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 16
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 17
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 18
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 19
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 20
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 21
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 22
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 23
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 24
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 25
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 26
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 27
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 28
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 29
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 30
Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный инструмент
Количество бит, шт
31
Количество отверток, шт
3
Количество имбусовых ключей
9
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
48
Количество предметов, шт
131
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 1
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 2
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 3
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 4
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 5
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 6
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 7
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 8
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 9
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 10
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 11
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 12
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 13
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 14
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 15
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  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 17
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 18
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 19
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  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 21
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 22
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 23
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 24
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 25
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 26
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 27
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 28
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 29
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 30
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679051
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Автомобильный инструмент
Кмоплектация
нож
Инструменты в комплекте
вороток для головок, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Макс. размер ключей, мм
19
Мин. размер ключей, мм
8
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Посадка бит
1/4 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
31
Количество отверток, шт
3
Количество имбусовых ключей
9
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
48
Количество предметов, шт
131
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Макс. размер зева разводного ключа, мм
200
Шлицы бит
1/4C
Шлицы отверток
PH, SL
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
12
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х11
Вес, кг.
10.92

Описание товара Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S

Набор автомобильного инструмента Gigant 131 предмет GAS 131S представляет собой многофункциональный комплект, в котором все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, отличающейся стойкостью к большим нагрузкам и коррозии. Изделия набора применяются для обслуживания и ремонта автомобиля. Кейс для хранения изготовлен из экологичного пластика, оснащен ручкой и защелками для комфортной транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Gigant Набор автомобильного инструмента 131 предмет GAS 131S




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Автомобильный инструмент
Кмоплектация
нож
Инструменты в комплекте
вороток для головок, ключ разводной, молоток, отвёртки, пассатижи, трещотка
Макс. размер ключей, мм
19
Мин. размер ключей, мм
8
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Посадка бит
1/4 дюйм.
Торцовые головки
торцевые, 6-гранные
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
31
Развернуть
Количество отверток, шт
3
Количество имбусовых ключей
9
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
48
Количество предметов, шт
131
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Макс. размер зева разводного ключа, мм
200
Шлицы бит
1/4C
Шлицы отверток
PH, SL
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
12
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Китай
Описание
Набор автомобильного инструмента Gigant 131 предмет GAS 131S представляет собой многофункциональный комплект, в котором все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, отличающейся стойкостью к большим нагрузкам и коррозии. Изделия набора применяются для обслуживания и ремонта автомобиля. Кейс для хранения изготовлен из экологичного пластика, оснащен ручкой и защелками для комфортной транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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