Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black
ONYX BOOX Go 6 - компактный ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель имеет тонкий легкий корпус, толщиной всего 6.8 миллиметров и весом 146 граммов, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. Go 6 базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеет 2 Гб оперативной памяти. Устройство оборудовано современным двухдиапазонным модулем Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Встроенная память объемом 32 гигабайта и слот для карт micro SD позволяют хранить непосредственно на ридере большую библиотеку книг и документов. Благодаря использованию операционной системы Android 11 можно устанавливать различные сторонние приложения. Аудиоплеер дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а поддержка функции TTS — озвучивать текстовые файлы. Модель поддерживает работу с фирменным магнитным чехлом, который можно дополнительно приобрести для защиты ридера при транспортировке и хранении.
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Достоинства:
Комментарий:
чехол пришел в отличном состоянии!! подошел идеально!! уже украсила)
Достоинства:
Комментарий:
Чехол хороший, идеально подошел на мою электронную книгу.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чехол. Подошёл идеально для книги Onyx boox Go 6. Прелесть! Спасибо. Товар был хорошо упакован. Единственный недостаток - доставка очень долгая. Но и эта проблема нивелируется стоимостью. Очень бюджетно. Что тоже приятно. =)
Достоинства:
Комментарий:
На книжку сел, хотелось бы чехол без этих углов, но такой модели нет в природе
Достоинства:
Комментарий:
Сидит очень плотно (по меркам прозрачных силиконов), борта имеет достаточные. Литников не торчит нигде. Хорошее приобретение.
Достоинства:
Комментарий:
товар хорошо упакован,все целое,но не угадала с размером на onyx book m6c маловат
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, беру уже второй. Подходит идеально, прочный. Первый использую с попсокетом, второй хочу оставить просто.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол: прочный, лёгкий, защищает все углы) ожидание стоило того)
Достоинства:
Комментарий:
Чехол понравился, чел на книгу хорошо, единственный недостаток, это немного вогнутая сторона, видна на фото
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный чехол. Идеально сел на мою go 6, края защищены. Все необходимые прорези совпадают. Доставка в назначенное время пришла. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Все идеально подошло. В руках приятно держать. Не скользит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо прорезано отверстие для зарядки и кнопка блокировки тоже нажимается. Все отлично!
Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black
Достоинства:
Комментарий:
чехол пришел в отличном состоянии!! подошел идеально!! уже украсила)
Достоинства:
Комментарий:
Чехол хороший, идеально подошел на мою электронную книгу.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чехол. Подошёл идеально для книги Onyx boox Go 6. Прелесть! Спасибо. Товар был хорошо упакован. Единственный недостаток - доставка очень долгая. Но и эта проблема нивелируется стоимостью. Очень бюджетно. Что тоже приятно. =)
Достоинства:
Комментарий:
На книжку сел, хотелось бы чехол без этих углов, но такой модели нет в природе
Достоинства:
Комментарий:
Сидит очень плотно (по меркам прозрачных силиконов), борта имеет достаточные. Литников не торчит нигде. Хорошее приобретение.
Достоинства:
Комментарий:
товар хорошо упакован,все целое,но не угадала с размером на onyx book m6c маловат
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, беру уже второй. Подходит идеально, прочный. Первый использую с попсокетом, второй хочу оставить просто.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол: прочный, лёгкий, защищает все углы) ожидание стоило того)
Достоинства:
Комментарий:
Чехол понравился, чел на книгу хорошо, единственный недостаток, это немного вогнутая сторона, видна на фото
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный чехол. Идеально сел на мою go 6, края защищены. Все необходимые прорези совпадают. Доставка в назначенное время пришла. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Все идеально подошло. В руках приятно держать. Не скользит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо прорезано отверстие для зарядки и кнопка блокировки тоже нажимается. Все отлично!