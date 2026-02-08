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Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black

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Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 13
Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 14
Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 15
Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 16
Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 4
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 5
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 11
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 12
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 13
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 14
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 15
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 16
  • Электронная книга Onyx Boox Go 6 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
20 990 руб.  23 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678976
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black

ONYX BOOX Go 6 - компактный ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель имеет тонкий легкий корпус, толщиной всего 6.8 миллиметров и весом 146 граммов, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. Go 6 базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеет 2 Гб оперативной памяти. Устройство оборудовано современным двухдиапазонным модулем Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Встроенная память объемом 32 гигабайта и слот для карт micro SD позволяют хранить непосредственно на ридере большую библиотеку книг и документов. Благодаря использованию операционной системы Android 11 можно устанавливать различные сторонние приложения. Аудиоплеер дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а поддержка функции TTS — озвучивать текстовые файлы. Модель поддерживает работу с фирменным магнитным чехлом, который можно дополнительно приобрести для защиты ридера при транспортировке и хранении.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
чехол пришел в отличном состоянии!! подошел идеально!! уже украсила)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чехол хороший, идеально подошел на мою электронную книгу.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чехол. Подошёл идеально для книги Onyx boox Go 6. Прелесть! Спасибо. Товар был хорошо упакован. Единственный недостаток - доставка очень долгая. Но и эта проблема нивелируется стоимостью. Очень бюджетно. Что тоже приятно. =)
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
На книжку сел, хотелось бы чехол без этих углов, но такой модели нет в природе
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Оо

Достоинства:


Комментарий:
Сидит очень плотно (по меркам прозрачных силиконов), борта имеет достаточные. Литников не торчит нигде. Хорошее приобретение.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Анжела О.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошо упакован,все целое,но не угадала с размером на onyx book m6c маловат
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Коренькова П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, беру уже второй. Подходит идеально, прочный. Первый использую с попсокетом, второй хочу оставить просто.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол: прочный, лёгкий, защищает все углы) ожидание стоило того)
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол понравился, чел на книгу хорошо, единственный недостаток, это немного вогнутая сторона, видна на фото
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный чехол. Идеально сел на мою go 6, края защищены. Все необходимые прорези совпадают. Доставка в назначенное время пришла. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все идеально подошло. В руках приятно держать. Не скользит
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Карина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо прорезано отверстие для зарядки и кнопка блокировки тоже нажимается. Все отлично!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Описание
ONYX BOOX Go 6 - компактный ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель имеет тонкий легкий корпус, толщиной всего 6.8 миллиметров и весом 146 граммов, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. Go 6 базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре и имеет 2 Гб оперативной памяти. Устройство оборудовано современным двухдиапазонным модулем Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Встроенная память объемом 32 гигабайта и слот для карт micro SD позволяют хранить непосредственно на ридере большую библиотеку книг и документов. Благодаря использованию операционной системы Android 11 можно устанавливать различные сторонние приложения. Аудиоплеер дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а поддержка функции TTS — озвучивать текстовые файлы. Модель поддерживает работу с фирменным магнитным чехлом, который можно дополнительно приобрести для защиты ридера при транспортировке и хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
чехол пришел в отличном состоянии!! подошел идеально!! уже украсила)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чехол хороший, идеально подошел на мою электронную книгу.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чехол. Подошёл идеально для книги Onyx boox Go 6. Прелесть! Спасибо. Товар был хорошо упакован. Единственный недостаток - доставка очень долгая. Но и эта проблема нивелируется стоимостью. Очень бюджетно. Что тоже приятно. =)
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
На книжку сел, хотелось бы чехол без этих углов, но такой модели нет в природе
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Оо

Достоинства:


Комментарий:
Сидит очень плотно (по меркам прозрачных силиконов), борта имеет достаточные. Литников не торчит нигде. Хорошее приобретение.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Анжела О.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошо упакован,все целое,но не угадала с размером на onyx book m6c маловат
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Коренькова П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, беру уже второй. Подходит идеально, прочный. Первый использую с попсокетом, второй хочу оставить просто.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол: прочный, лёгкий, защищает все углы) ожидание стоило того)
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол понравился, чел на книгу хорошо, единственный недостаток, это немного вогнутая сторона, видна на фото
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный чехол. Идеально сел на мою go 6, края защищены. Все необходимые прорези совпадают. Доставка в назначенное время пришла. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все идеально подошло. В руках приятно держать. Не скользит
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Карина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо прорезано отверстие для зарядки и кнопка блокировки тоже нажимается. Все отлично!


Электронная книга Onyx Boox Go 6 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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