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Электросушитель для рук "Puff-8813", антивандальный, 1,25 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электросушитель для рук "Puff-8813", антивандальный, 1,25 кВт

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Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 1
Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 2
Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 3
Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 4
Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 5
Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 6
Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
80
Уровень шума, дБ
65
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 1
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 2
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 3
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 4
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 5
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 6
  • Электросушитель для рук &quot;Puff-8813&quot;, антивандальный, 1,25 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678764
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1250
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
80
Антивандальная защита
Да
Уровень шума, дБ
65
Напряжение
сеть
Класс защиты
IPX4
Температура воздушного потока, °С
60
Цвет
хром
Габаритные размеры, мм
260х205х160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х22
Вес, кг.
4.14

Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8813", антивандальный, 1,25 кВт

Настенная сушилка для рук Puff-8813 хром Арт:1401.402 одновременно относится к двум типам, к высокоскоростному и антивандальному. Высокоскоростные электросушители для рук используются в местах, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук — это аэропорты, ж/д вокзалы, стадионы и прочие места с высоким трафиком посетителей общественных мест санитарно-технического назначения. Данная модель выполнена в стиле индустриального дизайна. Отличительной особенностью данной модели является средняя мощность 1250 Вт при внушительной скорости воздушного потока 80 м/с, что способствует быстрому высушиванию рук и небольшому расходу электроэнергии. Время сушки занимает всего 5-7 секунд, так как такой мощный поток воздуха сдувает капли воды с поверхности рук. Температура воздушного потока 40-60 °C. Puff-8813 антивандального типа, а это значит, что электросушилка для рук имеет скрытое крепление и крепится к стене при помощи крепежа и крепежной планки. Навесная сушилка из высококачественной нержавеющей стали 304 марки. Данная модель устойчива к механическим повреждениям, что немаловажно, так как такое электрополотенце для рук устанавливают в местах с повышенным трафиком посетителей, а также в местах, где возможно небрежное обращение с оборудованием. Полотенцесушитель обладает степенью влагозащищённости IPX4 — это самое надежное конструктивное решение электроприбора при попадании капель воды с любых направлений.

Отзывы о товаре Электросушитель для рук "Puff-8813", антивандальный, 1,25 кВт




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Класс товара
профессиональный
Тип установки
настенный
Материал
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1250
Время сушки
7 с
Скорость воздушного потока, м/с
80
Антивандальная защита
Да
Уровень шума, дБ
65
Напряжение
сеть
Класс защиты
IPX4
Развернуть
Температура воздушного потока, °С
60
Цвет
хром
Габаритные размеры, мм
260х205х160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настенная сушилка для рук Puff-8813 хром Арт:1401.402 одновременно относится к двум типам, к высокоскоростному и антивандальному. Высокоскоростные электросушители для рук используются в местах, где необходимо сократить время пребывания посетителей в зоне высушивания рук — это аэропорты, ж/д вокзалы, стадионы и прочие места с высоким трафиком посетителей общественных мест санитарно-технического назначения. Данная модель выполнена в стиле индустриального дизайна. Отличительной особенностью данной модели является средняя мощность 1250 Вт при внушительной скорости воздушного потока 80 м/с, что способствует быстрому высушиванию рук и небольшому расходу электроэнергии. Время сушки занимает всего 5-7 секунд, так как такой мощный поток воздуха сдувает капли воды с поверхности рук. Температура воздушного потока 40-60 °C. Puff-8813 антивандального типа, а это значит, что электросушилка для рук имеет скрытое крепление и крепится к стене при помощи крепежа и крепежной планки. Навесная сушилка из высококачественной нержавеющей стали 304 марки. Данная модель устойчива к механическим повреждениям, что немаловажно, так как такое электрополотенце для рук устанавливают в местах с повышенным трафиком посетителей, а также в местах, где возможно небрежное обращение с оборудованием. Полотенцесушитель обладает степенью влагозащищённости IPX4 — это самое надежное конструктивное решение электроприбора при попадании капель воды с любых направлений.
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Доставка
Отзывы


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