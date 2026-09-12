Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300H
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
20
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
330x140x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
20
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
330x140x26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.39х0.26х0.1
Вес, кг.
7.1
Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300H
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH с шаровой мини головкой служит для установки цифровых фото- и видеокамер и предназначена для использования в фото/видеостудии. C-Stand LV-3300BH состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
20
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
330x140x26
Страна производитель
Китай
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH с шаровой мини головкой служит для установки цифровых фото- и видеокамер и предназначена для использования в фото/видеостудии. C-Stand LV-3300BH состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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