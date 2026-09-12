Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
20
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
130х10х26
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675587
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Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH с шаровой мини головкой служит для установки цифровых фото- и видеокамер и предназначена для использования в фото/видеостудии. C-Stand LV-3300BH состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров. Стойка высотой до 3,3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (6,5 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг. Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH с шаровой мини головкой служит для установки цифровых фото- и видеокамер и предназначена для использования в фото/видеостудии. C-Stand LV-3300BH состоит из треноги, в которую устанавливается cъемная телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится перекладина, вторая муфта крепится на перекладину для установки аксессуаров. Стойка высотой до 3,3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (6,5 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг. Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и перекладина изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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