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Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND

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Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND - фото 2
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Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
109х12х68
  • Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND - фото 1
  • Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND - фото 2
  • Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND - фото 3
  • Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675562
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
109х12х68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.6х0.08
Вес, кг.
7.7

Описание товара Стойка KUPO CL-30M MASTER C-STAND

Стойка Kupo CL-30M MASTER C-STAND с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-STAND, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства.

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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
109х12х68
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка Kupo CL-30M MASTER C-STAND с запатентованной функцией быстрого складывания и раскладывания ножек с автоматической фиксацией. Просто разблокируйте рукоятку самой длинной ноги, чтобы все ноги можно было повернуть в нужное положение за считанные секунды. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Механизм быстрого раскладывания, применяющийся в стойке C-STAND, ускоряет рабочий процесс и увеличивает эффективность производства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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