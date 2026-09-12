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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
184.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
188
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675559
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Описание товара Стойка KUPO 620M WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND
Стойка KUPO 620M WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND - это надежное решение для установки подвесных рам на максимальной высоте до 6.33 м. Изготовленная из высококачественной стали, эта стойка отличается исключительной долговечностью. Металлические рукоятки и стопорные механизмы обеспечивают надежную и точную регулировку высоты, а широкий размах ножек повышает устойчивость конструкции во время работы. Благодаря двум выравнивающим ножкам стойка легко адаптируется к неровностям рельефа для оптимального позиционирования. Для дополнительной безопасности каждая стойка оснащена пружинной амортизацией, предотвращающей повреждение оборудования при случайном падении. Кроме того, KUPO 600MR оснащена универсальной комбинированной головкой, включающей в себя зажимную муфту диаметром 4.5 (также известную как lollipop) и гнездо Junior 1-1/8 (28 мм). Эта комбинированная головка предназначена для решения различных монтажных задач, с которыми вы можете столкнуться. На верхней части стойки находятся три проушины, позволяющие привязать верхнюю часть стойки к земле с помощью тросов для повышения устойчивости в ветреную погоду. Стойка Kupo 620M сочетает в себе долговечность, устойчивость и безопасность, что позволяет с легкостью удовлетворить ваши потребности в монтаже осветительного оборудования.
Стойка KUPO 620M WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND - это надежное решение для установки подвесных рам на максимальной высоте до 6.33 м. Изготовленная из высококачественной стали, эта стойка отличается исключительной долговечностью. Металлические рукоятки и стопорные механизмы обеспечивают надежную и точную регулировку высоты, а широкий размах ножек повышает устойчивость конструкции во время работы. Благодаря двум выравнивающим ножкам стойка легко адаптируется к неровностям рельефа для оптимального позиционирования. Для дополнительной безопасности каждая стойка оснащена пружинной амортизацией, предотвращающей повреждение оборудования при случайном падении. Кроме того, KUPO 600MR оснащена универсальной комбинированной головкой, включающей в себя зажимную муфту диаметром 4.5 (также известную как lollipop) и гнездо Junior 1-1/8 (28 мм). Эта комбинированная головка предназначена для решения различных монтажных задач, с которыми вы можете столкнуться. На верхней части стойки находятся три проушины, позволяющие привязать верхнюю часть стойки к земле с помощью тросов для повышения устойчивости в ветреную погоду. Стойка Kupo 620M сочетает в себе долговечность, устойчивость и безопасность, что позволяет с легкостью удовлетворить ваши потребности в монтаже осветительного оборудования.
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