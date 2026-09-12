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Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной

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Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 1
Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 2
Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 3
Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
9
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
107х11х13
  • Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 1
  • Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 2
  • Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 3
  • Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675542
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
9
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
107х11х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.14х0.1
Вес, кг.
3.3

Описание товара Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной

Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - это универсальная и портативная стойка высотой 366 см, оснащенная запатентованным механизмом взаимной фиксации, который позволяет легко складывать стойку и присоединять ее к другой стойке одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам. Изготовленная из легкого алюминиевого сплава, эта стойка идеально подходит для съемок на открытом воздухе или подвижной работы в студии.

Отзывы о товаре Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
9
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
107х11х13
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 121 GRANT SNAP STAND со съемной колонной - это универсальная и портативная стойка высотой 366 см, оснащенная запатентованным механизмом взаимной фиксации, который позволяет легко складывать стойку и присоединять ее к другой стойке одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам. Изготовленная из легкого алюминиевого сплава, эта стойка идеально подходит для съемок на открытом воздухе или подвижной работы в студии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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