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Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit

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Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 1
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 2
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 3
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 4
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
  • Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 1
  • Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 2
  • Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 3
  • Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 4
  • Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675490
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
17.8
Ширина, см
17.8
Угол рассеяния
10-40°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х19
Вес, г.
700

Описание товара Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit

Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit диаметром 17.8 см с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор помогает сделать свет более направленным и контролируемым за счет ограничения светового потока и многократного переотражения от внутренней серебристой фактурной поверхности.

Отзывы о товаре Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
17.8
Ширина, см
17.8
Угол рассеяния
10-40°
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit диаметром 17.8 см с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор помогает сделать свет более направленным и контролируемым за счет ограничения светового потока и многократного переотражения от внутренней серебристой фактурной поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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