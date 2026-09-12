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Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 300B PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 300B PRO

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Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 300B PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Цветовая температура
2700-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675440
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Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Цветовая температура
2700-6500K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х20
Вес, кг.
3.6

Описание товара Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 300B PRO

Светодиодный осветитель Studio LED B PRO - профессиональный студийный осветитель с байонетом Bowens и мощной светодиодной СОВ ССТ матрицей с высоким уровнем цветопередачи. Благодаря наличию двух групп светодиодов, матрица может излучать свет с цветовой температурой от 2700К и 6500К, что позволяет согласовать осветитель с другими источниками света. Осветитель может управляться дистанционно с помощью приложения для смартфонов по Bluetooth. Бесшумный режим работы и наличие режима предустановленных спецэффектов позволяют использовать его при видеосъемке с синхронной записью звука.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 300B PRO




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Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Цветовая температура
2700-6500K
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель Studio LED B PRO - профессиональный студийный осветитель с байонетом Bowens и мощной светодиодной СОВ ССТ матрицей с высоким уровнем цветопередачи. Благодаря наличию двух групп светодиодов, матрица может излучать свет с цветовой температурой от 2700К и 6500К, что позволяет согласовать осветитель с другими источниками света. Осветитель может управляться дистанционно с помощью приложения для смартфонов по Bluetooth. Бесшумный режим работы и наличие режима предустановленных спецэффектов позволяют использовать его при видеосъемке с синхронной записью звука.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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