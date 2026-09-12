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Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG

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Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 1
Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 2
Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 3
Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15х14х25
  • Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 1
  • Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 2
  • Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 3
  • Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675391
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15х14х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х15
Вес, кг.
11.8

Описание товара Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG

Изготовленный из прочного черного нейлона Cordex плотностью 1000 ден с фактурой, мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG имеет водостойкое полиуретановое покрытие внутри, обеспечивающее долговечность эксплуатации. В мешке находится внутренний надежно запаянный полимерный вкладыш заполненный 2-мм стальными шариками. Двухсекционная конструкция позволяет мешку легко размещаться на ножке осветительной стойки, обеспечивая стабильность и надежность опоры. Кроме того, пластиковый внутренний вкладыш препятствует попаданию внутрь пыли и воды, защищая ваше оборудование во время съемок на открытом воздухе. Широкая рукоятка предназначена для удобства эксплуатации. Вес груза, указанный на синей этикетке сумки, позволяет быстро и без проблем определить общий вес нагрузки. Кроме того, сумка комплектуется усиленным стальным карабином для легкого крепления к стрелам журавлей, что делает ее незаменимым аксессуаром для обеспечения устойчивости и баланса в профессиональных проектах.

Отзывы о товаре Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15х14х25
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовленный из прочного черного нейлона Cordex плотностью 1000 ден с фактурой, мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG имеет водостойкое полиуретановое покрытие внутри, обеспечивающее долговечность эксплуатации. В мешке находится внутренний надежно запаянный полимерный вкладыш заполненный 2-мм стальными шариками. Двухсекционная конструкция позволяет мешку легко размещаться на ножке осветительной стойки, обеспечивая стабильность и надежность опоры. Кроме того, пластиковый внутренний вкладыш препятствует попаданию внутрь пыли и воды, защищая ваше оборудование во время съемок на открытом воздухе. Широкая рукоятка предназначена для удобства эксплуатации. Вес груза, указанный на синей этикетке сумки, позволяет быстро и без проблем определить общий вес нагрузки. Кроме того, сумка комплектуется усиленным стальным карабином для легкого крепления к стрелам журавлей, что делает ее незаменимым аксессуаром для обеспечения устойчивости и баланса в профессиональных проектах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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