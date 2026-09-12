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Кронштейн KUPO KS-047 5/8"(16MM) BABY RECEIVER PLATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн KUPO KS-047 5/8"(16MM) BABY RECEIVER PLATE

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Кронштейн KUPO KS-047 5/8&quot;(16MM) BABY RECEIVER PLATE - фото 1
Кронштейн KUPO KS-047 5/8&quot;(16MM) BABY RECEIVER PLATE - фото 2
Кронштейн KUPO KS-047 5/8&quot;(16MM) BABY RECEIVER PLATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепежная пластина
  • Кронштейн KUPO KS-047 5/8&quot;(16MM) BABY RECEIVER PLATE - фото 1
  • Кронштейн KUPO KS-047 5/8&quot;(16MM) BABY RECEIVER PLATE - фото 2
  • Кронштейн KUPO KS-047 5/8&quot;(16MM) BABY RECEIVER PLATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675384
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Крепежная пластина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х8
Вес, г.
700

Описание товара Кронштейн KUPO KS-047 5/8"(16MM) BABY RECEIVER PLATE

Кронштейн KUPO KS-047 5/8(16MM) BABY RECEIVER PLATE с приваренным приемным гнездом Baby 5/8 (16мм) с внешним диаметром Junior 1-1/8 (28мм) предназначен для крепления осветительных приборов или другого оборудования на плоских поверхностях, таких как стены, потолки, ящики и т.д. Кронштейн можно установить непосредственно на стойку со штифтом Baby или, сняв зажимную рукоятку, на опору с приемным гнездом Junior. Кронштейн можно использовать для установки монитора, динамика или осветительного прибора. На крепежной пластине размером 9х15см находится 8 отверстий для гвоздей или саморезов.

Отзывы о товаре Кронштейн KUPO KS-047 5/8"(16MM) BABY RECEIVER PLATE




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Крепежная пластина
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн KUPO KS-047 5/8(16MM) BABY RECEIVER PLATE с приваренным приемным гнездом Baby 5/8 (16мм) с внешним диаметром Junior 1-1/8 (28мм) предназначен для крепления осветительных приборов или другого оборудования на плоских поверхностях, таких как стены, потолки, ящики и т.д. Кронштейн можно установить непосредственно на стойку со штифтом Baby или, сняв зажимную рукоятку, на опору с приемным гнездом Junior. Кронштейн можно использовать для установки монитора, динамика или осветительного прибора. На крепежной пластине размером 9х15см находится 8 отверстий для гвоздей или саморезов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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