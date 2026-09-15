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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959
2 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
33х27х23
Вес, кг.
2.77

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959

Электрической сушилкой Kitfort KT-1959 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на зиму фрукты, овощи, ягоды, грибы, корнеплоды, зелень, хлеб и многое другое. Это не только вкусно, но и полезно!

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Описание
Электрической сушилкой Kitfort KT-1959 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на зиму фрукты, овощи, ягоды, грибы, корнеплоды, зелень, хлеб и многое другое. Это не только вкусно, но и полезно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - купить по цене 2150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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