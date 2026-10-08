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Пароочиститель Kitfort КТ-9218 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-9218

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Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 8
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 8
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пароочиститель Kitfort КТ-9218
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х27
Вес, кг.
7.2

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9218

Пароочиститель КТ-9218 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. При помощи него можно проводить уборки, не используя сильные чистящие средства. Работа с КТ-9186 не требует от пользователя особых навыков и умений. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса. Колёса позволяют перемещать пароочиститель, не поднимая его. КТ-9218 предназначен для уборки интерьеров, полов и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. В случаях сильного загрязнения используйте струйную и угловую насадку, скребок с тряпкой для отпаривания и круглые нейлоновые щётки.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9218




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель КТ-9218 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. При помощи него можно проводить уборки, не используя сильные чистящие средства. Работа с КТ-9186 не требует от пользователя особых навыков и умений. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса. Колёса позволяют перемещать пароочиститель, не поднимая его. КТ-9218 предназначен для уборки интерьеров, полов и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. В случаях сильного загрязнения используйте струйную и угловую насадку, скребок с тряпкой для отпаривания и круглые нейлоновые щётки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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